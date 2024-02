Lowell Farms Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was die Anleger-Sentiment für die Aktie von Lowell Farms auf "Neutral" bewertet. In den letzten zwei Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lowell Farms-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,16 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,17 USD liegt, was eine Abweichung von +6,25 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,18 USD, liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,56 Prozent), was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Lowell Farms wurden über einen längeren Zeitraum ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Lowell Farms in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Lowell Farms als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, sowohl innerhalb von 7 Tagen (RSI von 50) als auch innerhalb von 25 Tagen (RSI von 53). Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.