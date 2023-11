Lowe's Cos Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Lowe's Cos wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Lowe's Cos auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Lowe's Cos-RSI ist mit einer Ausprägung von 60,59 Grundlage für die Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 38,42, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Dividende: Bei einer Dividende von 2,17 % ist Lowe's Cos im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (5,74 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,57 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Lowe's Cos als "Neutral"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Gut, 10 Neutral, 0 Schlecht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Neutral". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 225,92 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 12,93 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 200,05 USD beträgt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Neutral".

