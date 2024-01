Lowe's Cos Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation zu Lowe's Cos hat sich in den letzten Wochen stark eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte die Aktie von Lowe's Cos im letzten Jahr eine Rendite von 12,82 Prozent, was 1,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -3,35 Prozent, und Lowe's Cos liegt aktuell 16,17 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Lowe's Cos liegt derzeit bei 2,17 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 3,36 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lowe's Cos beträgt 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.