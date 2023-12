Lowe's Cos Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Lowe's Cos wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es hat sich gezeigt, dass die Aktivität in Bezug auf die Diskussionen erhöht war, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Lowe's Cos in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Was die Dividende betrifft, so weist Lowe's Cos derzeit eine Dividendenrendite von 2,17 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,38%) darstellt. In der Kategorie der Dividende erhält die Lowe's Cos-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lowe's Cos-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 210,83 USD betrug. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 222,55 USD, was eine positive Abweichung von 5,56 Prozent darstellt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 203,52 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+9,35 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lowe's Cos in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal die Einschätzung "Gut", 7 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Lowe's Cos vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lowe's Cos vor. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 222,55 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 1,25 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 225,33 USD, was zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten von "Neutral" führt.