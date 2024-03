Lowe's Cos Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Investoren: Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Lowe's Cos diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Lowe's Cos insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Lowe's Cos mit einer Rendite von 25,08 Prozent mehr als 30 Prozent darüber. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche erzielte eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,75 Prozent. Auch hier liegt Lowe's Cos mit 22,33 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,22 Punkte, was bedeutet, dass Lowe's Cos momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie ebenfalls weder überkauft noch -verkauft (Wert: 30,16), sodass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Lowe's Cos wird damit insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,66 liegt Lowe's Cos unter dem Branchendurchschnitt (51 Prozent). Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 35,78 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Lowe's Cos-Analyse vom 15.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Lowe's Cos jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Lowe's Cos-Analyse.

Lowe's Cos: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...