Mit Low Keng Huat Singapore wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von Low Keng Huat Singapore hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" (bei -13,18 Prozent) eine Überrendite von 1,17 Prozent darstellt. Im Bereich "Bauwesen" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -15,36 Prozent, wobei Low Keng Huat Singapore aktuell um 3,35 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Low Keng Huat Singapore haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 80 Punkten, was bedeutet, dass die Low Keng Huat Singapore-Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher erhält sie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Der RSI25 hingegen liegt bei 66,67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Low Keng Huat Singapore in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Low Keng Huat Singapore derzeit ein "Schlecht" ist. Sowohl der GD200 (0,39 SGD) als auch der GD50 (0,35 SGD) weisen auf eine negative Abweichung vom aktuellen Aktienkurs (0,32 SGD) hin, was zu der Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

