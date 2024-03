Low Keng Huat Singapore Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Low Keng Huat Singapore wird derzeit als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,7 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 26,24 in der Bauwesen-Branche. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Low Keng Huat Singapore in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,8 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Bauwesen-Branche, die durchschnittlich um -18,78 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -5,02 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor, der eine mittlere Rendite von -16,84 Prozent erzielte, lag das Unternehmen um 6,96 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher eine "Schlecht"-Rating vergeben.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Low Keng Huat Singapore eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz im Internet.

Hinsichtlich der Dividende weist Low Keng Huat Singapore derzeit eine Dividendenrendite von 3,13 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,6 %. Aufgrund dieser geringen Differenz von lediglich 0,47 Prozentpunkten erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.