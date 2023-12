Low Keng Huat Singapore Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Low Keng Huat Singapore-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,38 SGD gehabt, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,32 SGD um -15,79 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus Sicht der technischen Analyse. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,35 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt mit einer Abweichung von -8,57 Prozent auch hier unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Low Keng Huat Singapore-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Low Keng Huat Singapore mit -12,01 Prozent um mehr als 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur Bauwesen-Branche, die eine mittlere Rendite von -15,45 Prozent in den letzten 12 Monaten hatte, liegt die Rendite von Low Keng Huat Singapore mit 3,44 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Low Keng Huat Singapore durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Low Keng Huat Singapore-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 66,67 hat, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.