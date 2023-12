Low Keng Huat Singapore Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf die Low Keng Huat Singapore-Aktie wurden kürzlich ausschließlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Low Keng Huat Singapore-Aktie mit 0,33 SGD derzeit 5,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -13,16 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung rund um die Low Keng Huat Singapore-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Entsprechend erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Branchenvergleich konnte die Low Keng Huat Singapore-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,01 Prozent erzielen. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche hat sie jedoch um +2,49 Prozent besser abgeschnitten. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Low Keng Huat Singapore lediglich um 0,65 Prozent darunter. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.