Low Keng Huat Singapore Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Low Keng Huat Singapore Aktie befindet sich derzeit 4,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, zeigt sich jedoch eine Distanz von -15,28 Prozent zum GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Bewertung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung für Low Keng Huat Singapore weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Mit einer Dividendenrendite von 3,13 Prozent liegt Low Keng Huat Singapore nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,61 Prozent in der Bauwesen-Branche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 16 auf, was bedeutet, dass die Börse derzeit 16,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Low Keng Huat Singapore zahlt. Dies liegt 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 26. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" und unterbewertet eingestuft.