Lovisa Holdings-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der Lovisa als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Lovisa-Aktie beträgt 10,79, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert liegt bei 19,32, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger äußerten sich positiv über das Unternehmen Lovisa und negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. Insgesamt war die Stimmung größtenteils neutral an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lovisa diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird somit insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lovisa-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 20,96 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 31,25 AUD liegt (+49,09 Prozent Abweichung im Vergleich). Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 24 AUD, während der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+30,21 Prozent Abweichung). In Summe wird Lovisa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Somit ist Lovisa insgesamt als "Neutral"-Wert einzustufen.