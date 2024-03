Lovisa Holdings Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Aktie von Lovisa zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 21,37 AUD liegt, während der aktuelle Kurs 31,43 AUD beträgt. Dies ergibt eine Distanz von +47,08 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 25,62 AUD, was einer Distanz von +22,68 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Lovisa daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Lovisa. Überwiegend positive Diskussionen wurden an drei Tagen geführt, während es keine negativen Diskussionen gab. An zehn Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, daher erhält Lovisa eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Lovisa. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Lovisa in den sozialen Medien zeigt, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lovisa liegt bei 65,73, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine überverkaufte Situation an und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält Lovisa daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".