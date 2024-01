Lovisa Holdings Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Lovisa-Aktie hat in der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 21,16 AUD, während der aktuelle Kurs bei 24,47 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +15,64 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine positive Abweichung von +22,84 Prozent, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte innerhalb der letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage der Lovisa-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Lovisa daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Lovisa diskutiert, wobei an vier Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und überwiegend neutral war die Einstellung der Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell zeigt das Stimmungsbarometer ebenfalls überwiegend positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Lovisa auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Lovisa liegt aktuell bei 30,64 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass das Wertpapier überverkauft ist, wodurch eine "Gut"-Bewertung für den 25-Tage-RSI vorliegt. Insgesamt erhält das Lovisa-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.