Lovisa Holdings Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen gab es bei Lovisa eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 38,25 Punkte, was bedeutet, dass Lovisa momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 41,58 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt zeigt, dass die Lovisa-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 21,37 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,72 AUD deutlich darunter liegt. Auf kurzfristiger Basis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der 50-Tage-Durchschnitt mit 18,64 AUD ähnlich hoch liegt wie der letzte Schlusskurs.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Lovisa in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Analyse einen Mix aus "Schlecht", "Neutral" und "Gut" für die verschiedenen Bewertungsfaktoren, was auf ein gemischtes Bild der Aktie hindeutet.