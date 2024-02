Lovisa Holdings Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lovisa als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lovisa-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 10,79 und ein RSI25-Wert von 19,32. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Lovisa gesprochen. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung für Lovisa. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lovisa-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts als "Gut" bewertet wird. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt beträgt 20,96 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 31,25 AUD liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 24 AUD, der letzte Schlusskurs jedoch darüber. Insgesamt wird Lovisa basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.