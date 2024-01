Loungers Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Loungers betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der ebenfalls bei 50 liegt und somit zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von Loungers langfristig als "gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurde die Aktie 1-mal als "gut" und kein einziges Mal als "neutral" oder "schlecht" bewertet. Obwohl im letzten Monat keine neuen Bewertungen vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 0 GBP, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht und somit zu einer "schlechten" Einstufung führt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie insgesamt jedoch weiterhin als "gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität bei Loungers, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu dem Gesamtergebnis einer "neutralen" Stimmung führt.

Abschließend ergibt die technische Analyse ein positives Bild für die Loungers-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 196,99 GBP, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 226 GBP einen Unterschied von +14,73 Prozent bedeutet und somit zu einer "guten" Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (210,5 GBP) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (+7,36 Prozent), was ebenfalls zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt wird die Loungers-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "guten" Rating versehen.