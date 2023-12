Loungers Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Loungers-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von Anlegern diskutiert.

Die technische Analyse zeigt, dass die Loungers-Aktie derzeit neutral eingestuft wird. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 53 deutet darauf hin, dass die Aktie als neutral betrachtet wird.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Loungers-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als gut bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 196,91 GBP, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 209,74 GBP liegt. Beide Werte zeigen eine positive Abweichung, was zu einer guten Bewertung führt.

Analysten bewerten die Loungers-Aktie auch positiv. Von insgesamt 18 Analysten erhalten nur 1 eine gute Bewertung, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 GBP, was einer positiven Gesamtbewertung entspricht.

Insgesamt wird die Loungers-Aktie basierend auf Anleger-Sentiment, technischer Analyse und Analysteneinschätzungen als neutral bis gut eingestuft.