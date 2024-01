Loungers Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Loungers-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs 197,37 GBP beträgt, während der aktuelle Kurs 209 GBP erreicht hat. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +5,89 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 214,92 GBP, was einer Distanz von -2,75 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Loungers ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus den Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergibt sich eine überwiegend positive Bewertung ("Gut") der Loungers-Aktie. Im letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor, sodass die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung erhält.