Louisiana-Pacific Aktie: Was macht der Markt?

Für die Aktie Louisiana-pacific stehen per 13.07.2023, 10:59 Uhr 78.52 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Louisiana-pacific zählt zum Segment "Waldprodukte".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Louisiana-pacific entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Louisiana-pacific 0 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Louisiana-pacific vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 78,52 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -17,22 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 65 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Louisiana-pacific erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 2,3 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +19,25 Prozent im Branchenvergleich für Louisiana-pacific bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,3 Prozent im letzten Jahr. Louisiana-pacific lag 19,25 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Louisiana-pacific beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,61 Prozent und liegt mit 0,15 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,75) für diese Aktie. Louisiana-pacific bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.