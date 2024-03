Louisiana-Pacific Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Torm":

Louisiana-pacific: Analysten bewerten die Aktie neutral

Die Dividende von Louisiana-pacific liegt bei 1,39 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Papier & Forstprodukte (8288,97 %) niedriger ist. Dieser Unterschied von 8287,58 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung der Ausschüttung als "Schlecht".

Analysten geben eine langfristige Einschätzung für die Louisiana-pacific-Aktie ab und bewerten sie insgesamt als "Neutral". Von den Analysten liegen insgesamt 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Bewertungen vor. Kurzfristig wird die Aktie auch von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft, mit einem Kursziel von 77 USD, was einer erwarteten Performance von 0,88 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Louisiana-pacific in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 26,87 Prozent erzielt, was 22 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Louisiana-pacific-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält, basierend auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt wird die Aktie von Louisiana-pacific auf Basis der Dividende, der Analysteneinschätzung, der Branchenvergleich Aktienkurs und der technischen Analyse als neutral bewertet.