Louisiana-Pacific Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Louisiana-pacific Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 61,97 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (70,83 USD) um +14,3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 61,29 USD zeigt eine positive Abweichung von +15,57 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich verzeichnete Louisiana-pacific in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,24 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche, die im Durchschnitt um 52,54 Prozent gestiegen sind, ergibt sich eine Underperformance von -30,31 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 52,54 Prozent verzeichnete, liegt Louisiana-pacific mit einer Unterperformance von 30,31 Prozent unter diesem Wert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Louisiana-pacific veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Louisiana-pacific derzeit eine Dividendenrendite von 1,85 % auf, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Papier & Forstprodukte") von 8287,17 % als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 8285,33 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.