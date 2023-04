Louisiana-Pacific Aktie: Gigantischer Hammer!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Louisiana-pacific, die im Segment "Waldprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.04.2023, 11:26 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 59.98 USD.

Wie Louisiana-pacific derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,38 % ist Louisiana-pacific im Vergleich zum Branchendurchschnitt Papier & Forstprodukte (3,2 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,82 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Louisiana-pacific wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Louisiana-pacific vor. Das Kursziel für die Aktie der Louisiana-pacific liegt im Mittel wiederum bei 65 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 59,98 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 8,37 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Louisiana-pacific insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Louisiana-pacific liegt mit einem Wert von 4,84 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 93 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Papier & Forstprodukte" von 72,5. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".