Louisiana-Pacific Aktie: Bloß aufpassen!

Die Louisiana-pacific hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,85 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8287,2 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Bereich Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie einen Wert von 23,06 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher als "günstig" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Louisiana-pacific bei 61,72 USD liegt, während der aktuelle Kurs 71,13 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Darüber hinaus hat die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors eine Rendite von 0,22 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Louisiana-pacific-Aktie, wobei die fundamentale Analyse positiver ausfällt als die Performance im Vergleich zur Branche.

