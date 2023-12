Lotus Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Lotus-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,00425 USD lag, was einer Abweichung von -57,5 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt von 0,01 USD als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine negative Entwicklung, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lotus-Aktie kurzfristig überkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 100 Punkten liegt. Für den etwas längerfristigen RSI25 von 67,4 wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Lotus somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Lotus war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bezüglich Lotus, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über das Unternehmen festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lotus daher in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.