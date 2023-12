Lotteryration-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten Wochen konnte bei Lottery keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine erhöhte Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Lottery in dieser Hinsicht daher eine "Gut"-Bewertung.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene ebenfalls als "Gut" eingestuft. Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt jedoch eine "Schlecht"-Einstufung, da der Kurs der Aktie um -6,29 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine "Neutral"-Wertung. Insgesamt wird die technische Analyse daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und ergibt für die Lottery einen neutralen Wert von 47,37. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung von 48. Insgesamt wird der RSI daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.