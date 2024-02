Lotteryration Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für die Aktie Lottery liegt der RSI aktuell bei 40,48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Analyse von Aktien ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Für Lottery wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering, sodass sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Gut".

Die technische Analyse der Aktie Lottery zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,87 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 5,15 AUD liegt, deutlich darüber (Unterschied +5,75 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,85 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+6,19 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Lottery-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Aktie Lottery. An neun Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.