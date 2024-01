Lotteryration Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lottery-Aktie beträgt aktuell 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Somit erhält die Analyse der RSIs für Lottery insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Lottery-Aktie. Der GD200 verläuft bei 4,89 AUD, während der Kurs der Aktie bei 4,67 AUD liegt, was einer Abweichung von -4,5 Prozent entspricht. Auf Basis des vergangenen 50-Tage-Durchschnittskurses ergibt sich eine Abweichung von +1,08 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Lottery-Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine Verschlechterung der Stimmungslage in den vergangenen vier Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.