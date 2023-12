Lotteryration Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Einschätzung der Aktienkurse von Lottery basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Lottery auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Lottery diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Zur Analyse des Relative Strength Index (RSI) wurden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 8 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Lottery-Aktie derzeit überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 39,22, was bedeutet, dass Lottery weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Lottery mit 4,8 AUD derzeit +5,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Lottery in Bezug auf die Stimmung, den RSI und die technische Analyse unterschiedliche Bewertungen, wobei die Stimmung und die technische Analyse als "Gut" bewertet werden, während die Diskussionsstärke als "Schlecht" eingestuft wird.