Lotteryration Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse der Aktie der Lottery zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,93 AUD, während der Aktienkurs bei 4,62 AUD um -6,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,56 AUD, was einer Abweichung von +1,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 47,37 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), beträgt der Wert 48, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine auffälligen Tendenzen, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge deutet jedoch auf eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. Auch die Themen rund um den Wert der Aktie waren größtenteils positiv. Insgesamt lässt dies eine Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut" zu, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.