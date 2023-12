Lotteryration Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Aktie von Lottery zeigt gemischte Signale aus technischer Sicht. Der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,91 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 4,85 AUD lag, was einer Abweichung von -1,22 Prozent entspricht und daher neutral bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 4,57 AUD, was einer Abweichung von +6,13 Prozent entspricht und somit eine positive Bewertung für Lottery ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie eine negative Beurteilung erhalten. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung fiel negativ aus, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien hingegen ist positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Die Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen deuten auf positive Themen hin, die die Aktie in ein gutes Licht rücken.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von Lottery auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer guten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Lottery ein gutes Rating, basierend auf verschiedenen Analysefaktoren.