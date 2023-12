Los Andes Copper Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Aktie von Los Andes Copper wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Der aktuelle Kurs von 11,8 CAD liegt um +5,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage zeigt sich jedoch ein Wert von -7,74 Prozent, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Los Andes Copper zeigen derzeit keine klare Richtung. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 20,54 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder Überkauf noch Überverkauf an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von Los Andes Copper daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und das Interesse rund um Los Andes Copper haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen an, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend wird die Aktie auf dieser Basisstufe insgesamt mit "Neutral" bewertet.