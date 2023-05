Loreal: Alltime-High erreicht, geht da noch mehr?

Wir betrachten uns einen Watchlist-Favoriten von dem Sie bestimmt bereits das ein oder andere Produkt verwendet haben. Die Rede ist von L’Oreal, wir zeigen Ihnen warum wir in diesem Wert Potential sehen und ob er sich für unser Depot lohnt.

L’Oreal ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Kosmetik- und Schönheitsbranche. Das Unternehmen wurde 1909 in Frankreich gegründet und hat seitdem eine beeindruckende Produktpalette entwickelt, die von Hautpflege und Haarpflege bis hin zu Make-up und Parfüms reicht. L’Oreal ist ständig bemüht, innovative und qualitativ hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen und verfolgt dabei einen nachhaltigen Ansatz. Das Unternehmen ist weltweit tätig und hat mehr als 500 Marken in über 150 Ländern. L’Oreal setzt sich auch für soziale und Umweltbelange ein und ist bestrebt, in jeder...