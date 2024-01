Lord Resources Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Lord-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 65,38 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist die Lord-Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Lord.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Lord-Aktie lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Lord in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lord eingestellt waren. Es gab vier positive und drei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Lord von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lord-Aktie aktuell bei 0,11 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,063 AUD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -42,73 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ist mit einem Niveau von 0,07 AUD und einer Differenz von -10 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".