Lord Resources Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Diskussionen über Lord auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt negative Meinungen in den Kommentaren und Ansichten gehäuft. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft werden sollte. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Lord bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Lord liegt derzeit bei 46,43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf Basis dieses Signals als "Neutral" angesehen. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 69 für die Aktie, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis auch "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Neutral".

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden bei der Bewertung berücksichtigt. Lord zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Lord verläuft derzeit bei 0,11 AUD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,065 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -40,91 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 0,07 AUD, was einer Differenz von -7,14 Prozent und einem "Schlecht"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".