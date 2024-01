Lord Resources Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren werden verwendet, um festzustellen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Lord-Aktie betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,1 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,062 AUD liegt, was einer Abweichung von -38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,07 AUD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs von -11,43 Prozent liegt. Auch hier erhält die Lord-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren von "Schlecht" führt.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde bei Lord eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Analyse der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweisen. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten erhält Lord in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen haben ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für Lord daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an fünf Tagen dominierten, und negativen Themen an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion auch überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, RSI, misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI für Lord liegt bei 55,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,9 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung auf "Neutral"-Basis.