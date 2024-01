Loop Industries-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Loop Industries liegt bei 80,95, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Im Gegensatz dazu bewegt sich der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bei 49, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Loop Industries daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv. Die Anleger diskutierten vor allem positive Themen an neun Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Loop Industries. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Loop Industries-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Loop Industries. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 7,5 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 114,29 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung "Gut" für die Analysteneinschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Loop Industries mit 27,64 Prozent mehr als 47 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 74,46 Prozent, wobei Loop Industries mit 46,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.