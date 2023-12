Loop Industries Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Loop Industries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,18 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,84 USD liegt, was einem Unterschied von +20,75 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 3,48 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +10,34 Prozent darüber liegt, was auch zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Loop Industries-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Loop Industries-Aktie eine Rendite von 27,64 Prozent auf, was mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso übertrifft sie die mittlere Rendite der "Chemikalien"-Branche um 14,08 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Loop Industries ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die veröffentlichten Meinungen sind mehrheitlich positiv, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich zuletzt vor allem mit den positiven Themen rund um Loop Industries. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass der RSI7 aktuell bei 76,72 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Loop Industries überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Loop Industries weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Loop Industries-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.