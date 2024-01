Loop Industries Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Loop Industries wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Mit einem RSI von 40 wird die Situation bei Loop Industries als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Loop Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,64 Prozent erzielt, was 28,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 55,67 Prozent, wobei Loop Industries aktuell 28,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Loop Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.