Loop Industries Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

In den letzten Wochen wurde bei Loop Industries eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, welche eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Stimmung ein "Gut". Die Diskussionsstärke blieb jedoch unverändert, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Loop Industries daher eine Bewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 8289,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Loop Industries-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird in diesem Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs verglichen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage für die Loop Industries-Aktie bei 3,29 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,6 USD liegt, was einer Abweichung von -20,97 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,3 USD über dem letzten Schlusskurs von 2,6 USD, was einer Abweichung von -21,21 Prozent entspricht. Auch hier wird die Loop Industries-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet hingegen auf eine positive Einschätzung der Loop Industries-Aktie hin. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, erhält das Unternehmen daher die Gesamtbewertung "Gut". Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, wird das Kursziel der Aktie auf 7,5 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 188,46 Prozent darstellt. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.