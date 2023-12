Loop Industries Aktie: Finger Weg!

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. Loop Industries wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt Loop Industries insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Wichtige Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz geben präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Loop Industries konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie mit einem "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Insgesamt erhält Loop Industries daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Loop Industries derzeit eine positive Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 3,18 USD, während der Kurs der Aktie (3,81 USD) um +19,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,49 USD zeigt eine Abweichung von +9,17 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält Loop Industries daher das Rating "Gut" in der technischen Analyse.

Was die Dividenden betrifft, schüttet Loop Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, mit einer Differenz von 8287,18 Prozentpunkten (0 % gegenüber 8287,18 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".