Loop Industries Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Loop Industries: Langfristige Stimmungsbild Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Loop Industries können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Diese Analysen ermöglichen interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Loop Industries in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Loop Industries-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet somit "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Loop Industries eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8287,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analysteneinschätzung für die Loop Industries-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen abgegeben wurden, von denen 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das ergibt ein insgesamt positives "Gut"-Rating. Zudem ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 7,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 98,41 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Insgesamt erhält Loop Industries somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.