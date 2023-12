LoopUp Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. Loopup hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Loopup-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer abweichenden Bewertung von "Gut" führt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Loopup eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Bewertung von "Gut" für Loopup, da der Kurs der Aktie über dem GD200 verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage deutet auf einen "Gut"-Wert hin.

Insgesamt ergibt die Analyse der weichen und harten Faktoren ein gemischtes Bild, mit einer neutralen bis positiven Bewertung für die Loopup-Aktie.