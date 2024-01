LoopUp Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Loopup-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2,29 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,35 GBP weicht um +2,62 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 2,12 GBP, was einen Anstieg um +10,85 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Loopup bei 3,12 und somit unter dem Branchendurchschnitt von 107,11 in der Software-Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, wodurch sie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Loopup eingestellt waren, ohne eine klare positive oder negative Prägung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Loopup von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Loopup mit 0 Prozent 13,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Software-Branche. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.