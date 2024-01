LoopUp Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Loopup liegt derzeit bei 3,12, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 106 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Loopup eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Software zu einem geringeren Ertrag in Höhe von 13,11 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Ein weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden sollte, ist der Relative Strength Index (RSI), eine Kennzahl aus der technischen Analyse. Der RSI für Loopup beträgt auf 7-Tage-Basis 60 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird Loopup als überverkauft betrachtet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Loopup in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,61 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -35,34 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance von Loopup mit -40,61 Prozent unter dem Durchschnittswert von -5,91 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.