LoopUp Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Loopup von 2,25 GBP zeigt eine Entfernung von +2,27 Prozent vom GD200 (2,2 GBP), was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,31 GBP. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -2,6 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Loopup-Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, liegt das aktuelle KGV von Loopup bei 3,12, was unter dem Branchendurchschnitt von 97 Prozent liegt. Die Branche "Software" hat einen Wert von 106,68. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Loopup eine Rendite von -39,19 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,18 Prozent auf. Auch hier liegt Loopup mit 35,01 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Loopup mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Software"-Branche weist eine Dividendenrendite von 13,26 auf, was zu einer Differenz von -13,26 Prozent zur Loopup-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.