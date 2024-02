Loomis ABr. B Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Loomis-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 294,08 SEK, was einer Abweichung von -3,63 Prozent vom aktuellen Kurs der Aktie (283,4 SEK) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 273,83 SEK weist eine Abweichung von +3,49 Prozent auf, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Loomis-Aktie derzeit mit einem Wert von 15,58 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Für den RSI25 ergibt sich hingegen ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral gegenüber Loomis waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht signifikant von der Norm abwich. Daher wird die Loomis-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.