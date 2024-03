Loomis ABr. B Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "5E ADVANCED MATERIALS":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde auch die Aktie von Loomis in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Meinungen, und auch der allgemeine Meinungsmarkt hat sich weder positiv noch negativ mit Loomis befasst. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Bei Loomis liegt der 7-Tage-RSI bei 16,8 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder Überkauf noch Überverkauf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Loomis also eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs von Loomis von 300,4 SEK eine Entfernung von +3,17 Prozent vom GD200 (291,18 SEK) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt hingegen einen Kurs von 276,76 SEK, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Loomis-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Der langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Loomis zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für Loomis zeigt indes kaum Änderungen. Daher wird der Aktie von Loomis bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erteilt.