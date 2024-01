Looksmart Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse der Looksmart-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 24,5 USD liegt. Dies entspricht dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 24,5 USD, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Looksmart-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie wider, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Looksmart-Aktie liegt bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung für die Aktie gilt.

Insgesamt wird die Looksmart-Aktie in allen analysierten Kategorien mit einem "Neutral"-Rating bewertet.