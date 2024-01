Lonza-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Lonza Group":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt ein gemischtes Bild für die Lonza-Aktie. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem negativen Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Insgesamt erhält die Lonza-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Lonza in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,44 Prozent, was eine Underperformance von -26,44 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Lonza 26,6 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung führt. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse erhält die Lonza-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Unterschieds von -25,03 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich so für die Lonza-Aktie eine gemischte Bewertung, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die Performance jedoch sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich unterdurchschnittlich ist.