Lonza-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Lonza Group":

Die Lonza-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 469,06 CHF verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 343,4 CHF, was einem Unterschied von -26,79 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 337,96 CHF, was einer geringfügigen Steigerung von +1,61 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Lonza festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt für Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen erscheint Lonza aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22,44, was einem Abstand von 63 Prozent zum Branchen-KGV von 61,41 entspricht. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Lonza eine Performance von -23,44 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 2,74 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -26,18 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie 26,37 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält Lonza ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.